«Как куриные лапы»: Волочкова шокировала снимком «изуродованных» ног

Анастасия Волочкова посвятила свою жизнь балету. Артистка не раз отмечала, что сама достигла высоких результатов, благодаря ежедневным многочасовым тренировкам.
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На новом фото экс-прима Большого театра показала, какими стали ее ноги после многолетний регулярных занятий. Анастасия запечатлелась в пуантах, крупным планом продемонстрировав ступни.
«Мои ножки без этих пуант не могут. Это самая драгоценная и удобная обувь для меня». — поделилась Волочкова.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Пользователи отреагировали на кадр неоднозначно.
«Бедные изуродованные ступни»; «Как куриные лапы»; «Сколько же трудов вложено в этот подъем»; «Зачем все время тыкать ноги в камеру? Прямо фетиш какой-то», — написали они.