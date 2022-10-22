«Как куриные лапы»: Волочкова шокировала снимком «изуродованных» ног

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина показала свои натруженные ступни.

Анастасия Волочкова посвятила свою жизнь балету. Артистка не раз отмечала, что сама достигла высоких результатов, благодаря ежедневным многочасовым тренировкам.

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На новом фото экс-прима Большого театра показала, какими стали ее ноги после многолетний регулярных занятий. Анастасия запечатлелась в пуантах, крупным планом продемонстрировав ступни.

«Мои ножки без этих пуант не могут. Это самая драгоценная и удобная обувь для меня». — поделилась Волочкова. 

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Пользователи отреагировали на кадр неоднозначно.

«Бедные изуродованные ступни»; «Как куриные лапы»; «Сколько же трудов вложено в этот подъем»; «Зачем все время тыкать ноги в камеру? Прямо фетиш какой-то», — написали они.

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