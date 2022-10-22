Почему Наталья Бондарчук не пришла на свадьбу Федора и Паулины

Родная сестра Федора Бондарчука Наталья призналась, что не пришла на свадьбу к брату в 2019 году, когда он женился на Паулине Андреевой. Торжество проходило в Санкт-Петербурге за закрытыми дверьми, гостям запрещали выкладывать в Сети любые фото.

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«Я не пришла на их свадьбу. Я тогда отдыхала в Испании, меня невозможно было найти», - призналась Наталья в шоу «Секрет на миллион».

Режиссер также подчеркнула, что позвонила Федору и поздравила его с семейным счастьем.