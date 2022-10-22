Лариса Лужина пожаловалась на дорогую «коммуналку» в квартире в Болгарии

Российская актриса Лариса Лужина рассказала в шоу «Секрет на миллион» о своей квартире в Болгарии. Артистка несколько лет не может попасть в свое жилье из-за сложной мировой ситуации.

«Сначала пандемия была, мы не ездили. Потом все вот это, тоже не добраться. Некоторые летают в Болгарию через Стамбул, но мы пока не рисковали. Да и «коммуналка» подорожала на 100 евро за последнее время», - заявила Лужина в разговоре с Лерой Кудрявцевой.

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100 евро - это 6 тысяч рублей. Это та сумма, которую жителям Болгарии приходится платить сверху основной суммы. Большая часть россиян платят столько за обслуживание всей квартиры.