Уверена, что дочь убили: как живет мать трагически погибшей Легкоступовой

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. Обстоятельства трагедии до сих пор до конца не раскрыты. Известно лишь, что 54-летняя певица погибла из-за серьезной травмы головы.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Родные артистки до сих пор не оправились от случившегося. Особенно тяжело трагедию переживает мама Валентины Галина Ивановна. Друг покойной певицы Константин Мирошник встретился с ней в Феодоссии.
«Галина Ивановна сильно сдала. Когда она меня увидела, то сразу вылила всю боль. За два года ее мысли не изменились. Она в унынии: время ее совсем не лечит», — рассказал художник PROZVEZD.
По словам Мирошника, мама певицы до сих пор уверена, что ее дочь убили.
«Убийца не признается никогда! Мне очень больно от этого», — поделилась Галина Иванова с другом погибшей дочери.
Напомним, близкие подозревали в причастности к трагедии вдовца Легкоступовой Юрия Фирсова. Именно он был рядом с певицей в роковой день. Однако следствие не установило его вины. По официальной версии, Валентина упала в ванной и ударилась головой о кафель.