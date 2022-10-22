Уверена, что дочь убили: как живет мать трагически погибшей Легкоступовой

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. Обстоятельства трагедии до сих пор до конца не раскрыты. Известно лишь, что 54-летняя певица погибла из-за серьезной травмы головы.

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Родные артистки до сих пор не оправились от случившегося. Особенно тяжело трагедию переживает мама Валентины Галина Ивановна. Друг покойной певицы Константин Мирошник встретился с ней в Феодоссии.