Семейное имение: в каких условиях живет сестра Федора Бондарчука в Подмосковье

Наталья Бондарчук в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Наталья Бондарчук в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Раньше это был обычный дачный домик.

В усадьбе Наталья Бондарчук в подмосковной деревне Раздоры хозяйничает ее молодой муж - Игорь Днестрянский, он младше жены на 14 лет. Мужчина и дрова наколет, и камин растопит, и чай с чабрецом заварит.

Супруги живут в дачном домике, на участке в 12 соток. Сейчас это место превратилось в имение, в котором обитают несколько поколений Бондарчуков.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

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«Как только у меня рождались дети - моя мама Инна Макарова делала пристройки», - рассказала Наталья.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Помимо Наталья и Игоря в доме также живет и сын Бондарчук Иван.

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