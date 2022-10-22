Семейное имение: в каких условиях живет сестра Федора Бондарчука в Подмосковье

В усадьбе Наталья Бондарчук в подмосковной деревне Раздоры хозяйничает ее молодой муж - Игорь Днестрянский, он младше жены на 14 лет. Мужчина и дрова наколет, и камин растопит, и чай с чабрецом заварит.

Супруги живут в дачном домике, на участке в 12 соток. Сейчас это место превратилось в имение, в котором обитают несколько поколений Бондарчуков.