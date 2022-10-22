«Не хочу, чтобы мои дети испытали этот ужас»: почему 41-летний сын Газманова до сих пор не женат

Родион Газманов. Фото: Global Look Press

Родион Газманов. Фото: Global Look Press

Родион сам рассказал о личном.

Сын Олега Газманова Родион по-праву считается одним из самых завидных холостяков отечественного шоу-бизнеса. 41-летний артист скрывает личную жизнь, однако не секрет, что он ни разу не был женат.

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В беседе с Аленой Жигаловой в шоу «Алена, блин!» звездный наследник признался, почему не спешит связывать себя узами брака. 

«Развод родителей — это та причина, по которой я до сих пор не женат. Мне хочется, чтобы дети, которые у меня будут, росли в целой семье. Это не страх, что я могу повторить судьбу отца.

Это страх неподотчетный, он не направлен никуда. Ты просто понимаешь, что  мир никогда не будет прежним, что он закончился, что ваша семья перестала существовать. И я не хочу, чтобы мои дети когда-то испытали этот ужас», — рассказал Родион.

Напомним, Олег Газманов развелся со своей первой женой Ириной, когда их сыну было 13 лет. Артист встретил другую женщину, его нынешнюю супругу Марину Муравьеву.

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