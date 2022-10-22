Тайное фото со свадьбы Скабеей и Попова в США

Популярные ведущие канала «Россия» Ольга Скабеева и Евгений Попов счастливы в браке вот уже несколько лет. О своей личной жизни звезды не распространяются, стараются держать все за закрытыми дверьми.

Однако в программе «Судьба человека» звезды канала все же решили приоткрыть занавес. Они показали тайное фото со своей свадьбы, которая прошла в США. Причем изначально журналисты не планировали жениться в Америке, все произошло спонтанно.

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