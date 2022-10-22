«Эту боль никто не поймет»: потерявшая грудного сына Асель Аскар убита горем

Недавно в семье Асель Аскар произошла страшная трагедия. Казахстанская актриса потеряла сына Айбарса. Мальчику было всего восемь месяцев. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Сейчас 31-летняя Асель пытается взять себя в руки.
«Мне кажется, он смотрит на меня и думает, почему я все время плачу, почему не вижу его. Или, может, он думает: "Мам, мне сейчас хорошо, не плачь, я же рядом. Рядом мои бабушки и прабабушки с прадедушками"», — поделилась артистка в соцсети.
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Аскар призналась, что справиться с утратой ей помогают не только близкие, но и совершенно посторонние люди. Женщины пишут ей о своих трагедиях.
«Девочки, мы должны держаться! Никто не требует от нас сиюминутного возвращения в нормальную жизнь! И эту боль никто не поймет, пока не проживет самостоятельно», — написала Асель.