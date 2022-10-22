«Когда твой мир разваливается»: сын высказался о разводе Газманова

Олег Газманов и его первая супруга Ирина поженились в 1975 году. В 1981 году у них родился сын Родион.
Когда мальчику было 13 лет, его знаменитые родители расстались. Газманов встретил другую женщину, его нынешнюю жену Марину Муравьеву.
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Родион признался, что тяжело пережил развод. Недавно он даже проработал эту ситуацию с психологом.
«Для ребенка развод родителей — это когда твой мир разваливается. То, что ты считаешь несокрушимым, твой дом, твоя крепость, делится пополам.
Мне было страшно. Я верил, что они сойдутся снова, но, конечно, этого не случалась. Обида если и есть, то где-то глубоко в подсознании», — поделился Газманов-младший в шоу «Алена, блин!».