«Живот дряблый, как тесто»: Летучую высмеяли за фото в лимонном бикини

Елена Летучая улетела в очередное путешествие. На этот раз экс-ведущая шоу «Ревизорро» отправилась в Дубай.
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Первым делом звезда поделилась с поклонниками в соцсети пляжным фото. В кадре она позировала, надев лимонный купальник с лифом-бандо и миниатюрной юбкой. Елена гладко зачесала волосы и дополнила обрат темными солнечными очками.
«Давно я так чудесно не купалась в открытой воде на отличном пляже», — рассказала Летучая.
Елена Летучая. Фото: соцсети
Комментируя фото, пользователи разошлись во мнениях. Одни расхвалили теледиву, а другие язвительно высмеяли.
«Не толстая, конечно, но живот дряблый, как тесло»; «Очень естественная и красивая фигура»; «Сразу видно, что это живая женщина. Силиконовым куклам с фотошопом до вас далеко»; «Располнела немного»; «Талия расплылась что-то», — написали они.