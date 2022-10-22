«Живот дряблый, как тесто»: Летучую высмеяли за фото в лимонном бикини

Елена Летучая улетела в очередное путешествие. На этот раз экс-ведущая шоу «Ревизорро» отправилась в Дубай.

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Первым делом звезда поделилась с поклонниками в соцсети пляжным фото. В кадре она позировала, надев лимонный купальник с лифом-бандо и миниатюрной юбкой. Елена гладко зачесала волосы и дополнила обрат темными солнечными очками.