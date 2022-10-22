За что на самом деле известный олигарх сломал жизнь Волочковой

Анастасия Волочкова долго время крутила роман с известным олигархом Сулейманом Керимовым. Балерина признавалась, что он был главной любовью всей ее жизни.

Однако оперная певица Мария Максакова считает, что олигарх сломал жизнь Волочковой. Его месть, по ее мнению, была жестокой.

«Сулейман выклевал мозг Волочковой, которую заподозрил в неверности. Раньше я говорила об Анастасии в лучших интонациях и даже не рассказывала, кто поломал ей всю биографию. Это сделал Керимов. Он начал достаточно яркую компанию против балерины, подкупая людей в Большом театре», - заявила Максакова.

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Теперь же, по словам Марии, Анастасии остается только рассаживаться в шпагат.