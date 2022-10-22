«Паша промахнулся»: что дальше будет с браком Прилучного и Брутян

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян счастлива живут в браке уже несколько месяцев. Свои отношения артисты скрывали до последнего, вплоть до свадьбы. Звезда «Мажора» признавался журналистам, что встретил, наконец, свой идеал. Якобы Зепюр принимает его таким, какой он есть, и не старается переделать.

При этом астролог Анна Романова в новом выпуске шоу «ДО ЗВЕЗДЫ» заявила, что этому браку не суждено продлиться долго. Брутян, по ее словам, обладает «синдромом Спасателя» и не более.

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