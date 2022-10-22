Жакет на голое тело: Загитова в расстегнутой одежде предъявила выглядывающие наружу прелести

Алина Загитова завершила спортивную карьеру вскоре после триумфа на Олимпиаде 2018 года. После этого она занялась учебой и стала работать телеведущей. Поклонников от этого у красотки только прибавилось, и она регулярно поддерживает интерес фанатов в соцсетях.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз Загитова добавила жару в свой микроблог, продемонстрировав запретное в распахнутом платье-пиджаке. Не застегнув ни на пуговицу наряд, она позировала себе для селфи. Выглядывающие наружу прелести взбудоражили публику не на шутку.