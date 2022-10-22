Рустам Солнцев оценил карьерные перспективы Веры Брежневой в Европе

Певица Вера Брежнева на днях выпустила новую песню, исполнив ее на украинском языке. Для возвращения на сцену артистка взяла новый псевдоним и теперь называется Vera. Эти жесты зарабатывавшей в России звезды быстро оценили многие отечественные деятели шоу-бизнеса.

Блогер Рустам Солнцев, видя рвение артистки откреститься от России, порассуждал о карьерных перспективах Брежневой в Европе. Он дает пессимистичный прогноз.