Рустам Солнцев оценил карьерные перспективы Веры Брежневой в Европе

Певица Вера Брежнева на днях выпустила новую песню, исполнив ее на украинском языке. Для возвращения на сцену артистка взяла новый псевдоним и теперь называется Vera. Эти жесты зарабатывавшей в России звезды быстро оценили многие отечественные деятели шоу-бизнеса.
Блогер Рустам Солнцев, видя рвение артистки откреститься от России, порассуждал о карьерных перспективах Брежневой в Европе. Он дает пессимистичный прогноз.
«Что-то мне подсказывает, что нет, ребята. Не потому, что у нее голоса нет. Мне кажется, она привыкла зарабатывать деньги в русскоязычном мире», - высказался блогер у себя на YouTube-канале.
Кстати, Светлане Лободе пророчат скорое забвение. Она также переориентировалась на Европу и пытается ездить с концертами. Однако, все хиты у нее – русскоязычные.