Новости шоу-бизнеса: у Моисеева никогда не было женщин, вдова Кобзона растаяла в объятиях нового мужчины, фильм с Хаматовой отменили

Лорак, Тодоренко, Повалий и Седокову наказали санкциями в Киеве

Власти Украины ввели санкции против нескольких соотечественниц, живущих в России. Это Регина Тодоренко, Анна Седокова, Ани Лорак и Таисия Повалий. Им запрещено распоряжаться имуществом на родине, их лишили титулов и госнаград, а также заблокировали счета. За то, что после начала известных событий не собрали чемоданы и не рванули на родину, размахивая флагами.

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