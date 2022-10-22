Новости шоу-бизнеса: у Моисеева никогда не было женщин, вдова Кобзона растаяла в объятиях нового мужчины, фильм с Хаматовой отменили

Лорак, Тодоренко, Повалий и Седокову наказали санкциями в Киеве
Власти Украины ввели санкции против нескольких соотечественниц, живущих в России. Это Регина Тодоренко, Анна Седокова, Ани Лорак и Таисия Повалий. Им запрещено распоряжаться имуществом на родине, их лишили титулов и госнаград, а также заблокировали счета. За то, что после начала известных событий не собрали чемоданы и не рванули на родину, размахивая флагами.
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Регина Тодоренко, Ани Лорак, Анна Седокова и Таисия Повалий попали под санкции. Фото: соцсети
Фильм с Хаматовой отменили
В Москве опять отменили показ нового фильма с участием Чулпан Хаматовой «Просточеловек», который планировали презентовать публике на Фестивале уличного кино 24 октября в кинотеатре «Иллюзион». Режиссер, снявшая киноленту, Яна Климова-Юсупова выругалась матом на это – мол, причины «все те же». Имеется в виду позиция сбежавшей в Латвию актрисы.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
Вдова Кобзона нашла любовь?
Вдова Иосифа Кобзона, 71-летняя Нелли Кобзон, засветилась в объятиях нового мужчины. Он нежно обнял ее и взял в ладонь руку. Проявления чувств попали в объектив камеры, и фото без задней мысли опубликовал друг семьи Кобзон Эммануил Виторган.
Нелли Кобзон (в шляпе) с мужчиной. Фото: соцсети
У Моисеева никогда не было женщины
О личной жизни покойного Бориса Моисеева заговорила жена его брата Маркса Толкача Людмила. Невестка отреагировала на появление внебрачного сына у артиста после его смерти – им представился шоумен Стас Барецкий, который собрался претендовать на наследство. Людмила Толкач заявила, что этого не может быть, потому что «женщин у Бори не было никогда».
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press