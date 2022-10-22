Мамин модник: Арзамасова нарядила сынишку от Авербуха в зеленый свитшот и штанишки оверсайз

Елизавета Арзамасова редко показывает семейные кадры в соцсетях. Но публике удается иногда увидеть, как растет ее первенец, сынок Лева от Ильи Авербуха. Малышку в августе исполнился годик, и он уже вовсю бегает.

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На новых кадрах Арзамасова запечатлела сынишку, который уже умеет танцевать и даже петь. Для съемок мама нарядила Леву в зеленый костюмчик – модный свитшот и джогеры фасона оверсайз. Мальчик, завидев камеру, принялся позировать и улыбаться, а его харизматичность сразила всех подписчиков – в комментариях они принялись сыпать комплиментами.