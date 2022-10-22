Чересчур откровенно: Алла Михеева раскинула ноги так, что все увидели бесстыдство под юбкой

Телеведущая, звезда «Ледникового периода» Алла Михеева пятничный вечер провела с пользой для тела. Она отправилась на тренировку, чтобы как следует размяться после тяжелой насыщенной недели. Тренер любезно согласилась пофотографировать звезду, и вот что из этого вышло.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Михеева легла в скрутку, развернув и подогнув обе ноги так, что засветила пространство между ног. Миниатюрная юбочка не прикрыла бесстыдство актрисы, но ей явно было не до этого – она старалась оставаться в позе до победного.