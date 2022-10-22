«Уже обсуждается версия»: адвокат раскрыл, как Анна Большова может избежать наказания за смертельную аварию

Звезда «Ленкома» Анна Большова стала участницей аварии со смертельным исходом. Предположительно, она сбила пешехода – молодую женщину, мать двоих детей. Трагедия произошла в Калужской области 14 октября. Пострадавшая скончалась.

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Сейчас ведется следствие. Актрисе «светит» до 5 лет лишения свободы, если ее вина будет доказана по статье 264 УК РФ. Однако, есть и другие варианты исхода дела, вплоть до полного оправдания звезды. об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин. Юрист считает, что вряд ли Большову все-таки посадят, если даже и признают виновной.

«Уже обсуждается версия, что Большакова наехала на мертвое тело. Якобы жертву избили, и она могла уже быть мертва. Если окажется, что смерть наступила не в результате ДТП, то она не будет нести ответственность.

Есть и другие варианты, которые приведут к подобному результату. Если, например, окажется, что погибшая сама бросилась под машину, то ответственности водителя тоже не будет», — объяснил Woman.ru адвокат.