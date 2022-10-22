Скоро совсем оголится: Клава Кока в штанах с просветами на интимном месте пришла на съемки Comedy Club

Певица Клава Кока любит быть в центре внимания. Вот и на шоу Comedy Club она решила, что взоры публики и звезд проекта должны быть обращены только к ней. Для достижения цели артистка выбрала беспроигрышный вариант – одеться слишком вызывающе.

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Кока показала свой наряд во всей красе. Белый комбинезон, соединяющий верх и них тонкой перемычкой на талии, был более чем откровенным. Прозрачные вставки-просветы на ногах высветили интимное на бедрах, и, похоже, самой Коке было неловко – на фото она опускала глаза, а руки невольно тянулись прикрыть наготу.

Удалось ли ей заполучить всеобщее внимание, пока история умалчивает – выпуск с Кокой выйдет на ТНТ в ближайшие недели.