«Сын копия мамы!»: Оксана Федорова на редком фото показала подросших детей

Телеведущая Оксана Федорова, прославившаяся 20 лет назад благодаря победе на конкурсе «Мисс Вселенная», много лет счастлива в браке с экс-сотрудником ФСБ Андреем Бородиным. Она стала дважды мамой, родив сына Федора и дочку Елизавету. Только вот о семействе артистка не рассказывает поклонникам в своих соцсетях, предпочитая афишировать рабочие моменты.
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Однако, на этот раз она соединила и личное, и рабочее. Анонсируя на осень мероприятия, Федорова сопроводила публикацию снимком с детьми. На редком фото звезда предстала с подросшими детьми, и люди поразились, как выросли наследники.
«Сын копия мамы!», «Какие красивые детки! Все в красавицу маму», «Прекрасная семья», «Дочь похожа на маму, но сын – копия», «Милые», - прокомментировали некоторые редкое фото.