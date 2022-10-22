«Сын копия мамы!»: Оксана Федорова на редком фото показала подросших детей

Телеведущая Оксана Федорова, прославившаяся 20 лет назад благодаря победе на конкурсе «Мисс Вселенная», много лет счастлива в браке с экс-сотрудником ФСБ Андреем Бородиным. Она стала дважды мамой, родив сына Федора и дочку Елизавету. Только вот о семействе артистка не рассказывает поклонникам в своих соцсетях, предпочитая афишировать рабочие моменты.

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Однако, на этот раз она соединила и личное, и рабочее. Анонсируя на осень мероприятия, Федорова сопроводила публикацию снимком с детьми. На редком фото звезда предстала с подросшими детьми, и люди поразились, как выросли наследники.