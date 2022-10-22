«Геев надо выгнать с эстрады»: продюсер назвал «Песню года» рассадником непотребства

Новогодние «огоньки» и большие концерты, включая «Песню года», которая полвека проходит в стране, претерпели существенные изменения. Среди участников уже нет тех звезд, которые открыто выступили с осуждением российской внешней политики, оскорбили россиян или сбежали из страны.

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Кроме того, продюсер Вадим Цыганов призывает расчистить фестивали от артистов нетрадиционной ориентации. Он убежден, что из года в год на сцену выходят те, кто отрицает традиционные ценности и развращает подрастающие поколения. А «Песню года» так и вовсе назвал рассадником.

«Я считаю, что геев надо выгнать с эстрады. Как по мне, фестиваль «Песня года» — это конкретный рассадник всей этой истории. Если мы хотим победить, то прежде всего нужно побеждать внутри. Все это разлагает нашу молодежь — эта наша попсовая эстрада, все телеканалы и конкурсы, которые ее распространяют, включая Евровидение и «Песню года», - заявил Цыганов сайту «Народны новости».

Правда, кого именно он имеет в виду, Цыганов не уточнил – поименно звезд с нетрадиционной ориентацией не перечислил.