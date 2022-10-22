Напичкан антибиотиками: специалисты Роскачества назвали торговую марку фарша, которую лучше не покупать

Не всякому мясному фаршу можно доверять. К такому выводу пришли сотрудники лаборатории Роскачества. Они проверили несколько десятков образцов фарша различных торговых марок и выявили в ходе этой проверки множество серьезных недочетов.
Иногда продукт бывает не идеальным, но при этом вполне съедобным. Встречаются и другие случаи: когда фарш изготовлен с серьезными нарушениями и может нанести вред здоровью потребителей.
Лучшими в рейтинге оказались образцы фарша торговых марок «Хороший вкус», «Окраина» и «Мираторг». Их качество доказано специалистами.
А вот фарш «Ариант», произведенный на Урале, Роскачество покупать не рекомендует. Образец, который приобрели в одном из магазинов Челябинска, оказался несвежим и буквально напичканным антибиотиками.
«В нем был обнаружен антибиотик группы фторхинолов в количестве, превышающем допустимое техническим регламентом», - сообщает официальный сайт ведомства.