Напичкан антибиотиками: специалисты Роскачества назвали торговую марку фарша, которую лучше не покупать

Не всякому мясному фаршу можно доверять. К такому выводу пришли сотрудники лаборатории Роскачества. Они проверили несколько десятков образцов фарша различных торговых марок и выявили в ходе этой проверки множество серьезных недочетов.

Иногда продукт бывает не идеальным, но при этом вполне съедобным. Встречаются и другие случаи: когда фарш изготовлен с серьезными нарушениями и может нанести вред здоровью потребителей.

Лучшими в рейтинге оказались образцы фарша торговых марок «Хороший вкус», «Окраина» и «Мираторг». Их качество доказано специалистами.