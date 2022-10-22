И танцует, и песенки поет: Арзамасова показала, каким артистичным растет годовалый сынишка от Авербуха

Маленькому сынишке Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха Льву еще только годик, но малыш уже радует своих родителей невероятным артистизмом и харизмой. Звездная мама старается снимать на память каждое его достижение и на этот раз показала, как он умеет танцевать и петь.

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На видео, которым поделилась Арзамасова в соцсети, малыш Лева, завидев камеру, начал харизматично улыбаться, а на просьбы мамы станцевать – пустился вприсядку.

«А песенку спой!» - попросила мама. Леву долго уговаривать не надо – малыш и вправду невероятно артистичный. Есть в кого, ведь и мама, и папа с детства выступают на публике.