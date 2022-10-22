«Мы реально очень любим детей»: Самойлова ответила на вопрос о том, хотят ли они с Джиганом пятого ребенка

Блогер Оксана Самойлова, которая вместе со своим мужем - рэпером Джиганом, мамой и четырьмя детьми продолжает путешествие на яхте, в пятницу ответила на очередные вопросы подписчиков. Среди них был и вопрос о пятом ребенке.

По словам подписчицы, это очевидно, что в ближайшем будущем у пары появится еще один мальчик (сейчас у них есть три дочки и сын).

«Мне кажется, вы больше нас хотите, чтобы у нас был еще кто-то. Мы реально очень любим детей, это правда. Но у нас их уже и так больше нормы. Нам пока надо с этой толпой разобраться», - ответила Оксана.

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