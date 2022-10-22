Без Меладзе, Орбакайте, Реввы: обнародованы списки звезд на «Песню года» и «огоньки»

На телеканалах приступили к съемкам новогодних концертов и музыкальных передач. Одна из главных – это «Песня года», которая в этот раз претерпела существенные изменения в плане участников. И «Комсомольская правда» сообщает, что традиционный концерт с главными хитами уходящего года обойдется без многих завсегдатаев шоу, год за годом участвовавших в проекте. Это Ани Лорак, Валерий Леонтьев, Манижа, София Ротару, Кристина Орбакайте, Александр Ревва.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В «Большом праздничном концерте» также в списках нет Лорак и Меладзе. К слову, Валерия Шотаевича в принципе нет ни в одном новогоднем проекте – сказалась, походу его антироссийская позиция. Зато он отлично зарабатывает на частных мероприятиях и наверняка не сильно потеряет в деньгах.