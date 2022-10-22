Ультракороткое платье и рукава-фонарики: стильная Виктория Лопырева гуляет по Дубаю после возвращения

Телеведущая и модель Виктория Лопырева после возвращения в Дубай не теряет времени даром. Она уже повидалась с несколькими подругами, сходила в фитнес-клуб и восполнила запас калорий с помощью тортика, который по случаю приезда российской звезды приготовил для нее отель.

В пятницу Виктория вышла на прогулку в новом романтичном образе. Она надела очень короткое светлое платье со скромным цветочным принтом, черным поясом и рукавами-фонариками, а также белые босоножки на плоской подошве. Дополнением образа послужила яркая маленькая сумочка на тонком ремешке.

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