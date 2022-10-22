Ультракороткое платье и рукава-фонарики: стильная Виктория Лопырева гуляет по Дубаю после возвращения

Телеведущая и модель Виктория Лопырева после возвращения в Дубай не теряет времени даром. Она уже повидалась с несколькими подругами, сходила в фитнес-клуб и восполнила запас калорий с помощью тортика, который по случаю приезда российской звезды приготовил для нее отель.
В пятницу Виктория вышла на прогулку в новом романтичном образе. Она надела очень короткое светлое платье со скромным цветочным принтом, черным поясом и рукавами-фонариками, а также белые босоножки на плоской подошве. Дополнением образа послужила яркая маленькая сумочка на тонком ремешке.
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Своим подписчикам модель объявила, что собирается устроить для них шоу по финансовой грамотности. По ее словам, шоу поможет его участникам понять всю суть финансового планирования.
Напомним, ранее Виктория пыталась просвещать народ в другой области — она приглашала людей на онлайн-курс по криптовалюте.