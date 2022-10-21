«Спорили до хрипоты полтора часа»: Родион Газманов разругался с отцом

У Олега Газманова всегда были теплые и доверительные отношения с сыном Родионом. Несмотря на это, иногда артисты ссорились. Правда, по-настоящему сильный скандал между ними разразился лишь однажды.

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По словам Родиона, в тот день спор начался с ерунды на околополитическую тему, однако неожиданно разгорелся до серьезного конфликта.

«Кто-то закусил удила, и кто-то тоже не стал давать спуску, и пошло-поехало. Мы спорили до хрипоты полтора часа. Расстались в жутчайшем совершенно настроении», — поделился музыкант в шоу «Алена, блин!».

Помириться сын и отец смогли только через три дня. После этого они научились спорить корректно, даже если их точки зрения на что-то совсем не совпадают.