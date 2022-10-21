«Ноги, перчатки, акценты»: Бузова в маленьком кожаном платье выступила в Comedy Club

Недавно вернувшаяся из Турции Ольга Бузова в пятницу вечером приняла участие в съемках Comedy Club. Перед выходом на сцену певица сменила образ и вышла на сцену совершенно неузнаваемая, а-ля Коко Шанель.

Помощники звезды сделали ей потрясающую прическу и нанесли яркий макияж. Ольга надела кожаное черное платье, подчеркивающее стройную фигуру, черные туфли на шпильках и фатиновые рукава.

«Сегодня такой образ. Black. Кожа, ноги, ну, и конечно же, перчатки. Акценты», — похвалилась она.

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