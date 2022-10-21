После слухов об анорексии: измученная болезнью Шишкова попала в больницу

Алену Шишкову частенько пытаются уличить в анорексии. По мнению многих пользователей, модель выглядит болезненно худой.

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На своей странице в соцсети девушка призналась, что сейчас действительно оказалась в больнице. Правда, вовсе не из-за проблем с весом и питанием.

Шишкова сообщила, что тяжело перенесла заражение коронавирусом и совсем измучилась.

«Я целый месяц не могла прийти в себя от ковида. Наверное, вы заметили, что я редко появлялась в соцсети. Нужно было оценить состояние здоровья, сдать все анализы, пройти полную диагностику, что я и сделала за три дня в больнице», — поделилась Алена.

Напомним, сама Шишкова отрицает, что страдает от анорексии. Бывшая возлюбленная Тимати признавалась, что хорошо питается, однако не может набрать вес.