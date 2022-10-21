«Такая пышка»: беременная Ханна показала изменившуюся фигуру в купальнике

Певица Ханна наслаждается второй беременностью. Она хорошо себя чувствует, поэтому не оставляет концертную деятельность. Также звезда не отказывается от путешествий.

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Сейчас Ханна с мужем Пашу и дочкой Адрианой находятся в Дубае. Артистка не скрывает свое интересное положение и с удовольствием демонстрирует поклонникам изменившуюся фигуру.

На новом фото она позировала в стильном черно-белом монокини, подчеркивающем ее заметно увеличившийся живот.