«Такая пышка»: беременная Ханна показала изменившуюся фигуру в купальнике

Певица Ханна наслаждается второй беременностью. Она хорошо себя чувствует, поэтому не оставляет концертную деятельность. Также звезда не отказывается от путешествий.
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Сейчас Ханна с мужем Пашу и дочкой Адрианой находятся в Дубае. Артистка не скрывает свое интересное положение и с удовольствием демонстрирует поклонникам изменившуюся фигуру.
На новом фото она позировала в стильном черно-белом монокини, подчеркивающем ее заметно увеличившийся живот.
«Решили остаться в Дубае еще на пару дней. Адрианчик тут такая счастливая. Погода супер, и я только выздоровела. Москва подождет, а дела мы и тут по ночам делаем, когда малая засыпает, так что все по плану», — поделилась Ханна.
Певица Ханна с мужем и дочкой. Фото: соцсети
Пользователи засыпали певицу комплиментами.
«Какая хорошенькая! Просто куколка», «Обожаю вашу чудесную семью», «Как же тебе идет животик! Такая милая пышка», — написали они.