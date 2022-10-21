«Стараюсь помогать людям»: Бузова отдает свои вещи на благотворительность

Ольга Бузова может похвастаться огромным гардеробом с брендовыми вещами. Поющая ведущая призналась, что не цепляется за наряды и частенько раздает их нуждающимся.
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Теледива отправляет огромные посылки с одеждой маме в Санкт-Петербург, а та распределяет их по детским домам.
Беседуя с корреспондентом портала «А теперь внимание!», Бузова отметила, что ей не раз советовали распродавать дорогие вещи, однако она не соглашалась. Ольга пояснила, что не хочет зарабатывать на этом, а просто пытается помогать людям.
«Я отправляю большое количество продуктов нашим жителям, которым это необходимо. Мне это пришло, и я стараюсь с этим легко расставаться, даже в таких мелочах стараюсь помогать людям. Мне эта кофточка не нужна, а кого-то она согреет», — рассказала Бузова.