«Стараюсь помогать людям»: Бузова отдает свои вещи на благотворительность

Ольга Бузова может похвастаться огромным гардеробом с брендовыми вещами. Поющая ведущая призналась, что не цепляется за наряды и частенько раздает их нуждающимся.

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Теледива отправляет огромные посылки с одеждой маме в Санкт-Петербург, а та распределяет их по детским домам.

Беседуя с корреспондентом портала «А теперь внимание!», Бузова отметила, что ей не раз советовали распродавать дорогие вещи, однако она не соглашалась. Ольга пояснила, что не хочет зарабатывать на этом, а просто пытается помогать людям.