«Стараюсь помогать людям»: Бузова отдает свои вещи на благотворительность

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

У телеведущей огромный гардероб.

Ольга Бузова может похвастаться огромным гардеробом с брендовыми вещами. Поющая ведущая призналась, что не цепляется за наряды и частенько раздает их нуждающимся. 

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Теледива отправляет огромные посылки с одеждой маме в Санкт-Петербург, а та распределяет их по детским домам. 

Беседуя с корреспондентом портала «А теперь внимание!», Бузова отметила, что ей не раз советовали распродавать дорогие вещи, однако она не соглашалась. Ольга пояснила, что не хочет зарабатывать на этом, а просто пытается помогать людям.

«Я отправляю большое количество продуктов нашим жителям, которым это необходимо. Мне это пришло, и я стараюсь с этим легко расставаться, даже в таких мелочах стараюсь помогать людям. Мне эта кофточка не нужна, а кого-то она согреет», — рассказала Бузова.

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