«Не было финансов»: Бузова призналась, что одевалась в секонд-хендах

Сейчас Ольга Бузова может покупать лучшие брендовые наряды, однако в юности она не имела возможности себе этого позволить. Беседуя с корреспондентом сайта «А теперь внимание!», телеведущая призналась, что даже приобретала вещи в секонд-хендах.
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«Когда совсем была юная, ездила в Литву летом к бабушке с дедушкой и не было таких финансов. Я пару раз забегала в секонд-хенды и что-то себе приобретала», — рассказала Ольга.
Единственное, что смущало звезду в магазинах поношенной одежды, это специфический запах. Из-за него она решила отказаться от их посещений.
«Поскольку я чистюля, мне важен аромат. Аромат свежести, не дороговизны. У меня были вещи, которые стоили небольших денег, но они были свежие, чистые и не было другого хозяина», — поделилась Бузова.