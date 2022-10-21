«Не было финансов»: Бузова призналась, что одевалась в секонд-хендах

Сейчас Ольга Бузова может покупать лучшие брендовые наряды, однако в юности она не имела возможности себе этого позволить. Беседуя с корреспондентом сайта «А теперь внимание!», телеведущая призналась, что даже приобретала вещи в секонд-хендах.

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