«Как холодец все трясется»: Волочкову высмеяли за танец в обтягивающих лосинах

Анастасия Волочкова давно не выступает в Большом театре, однако активно дает спектакли на других площадках. В новом видео балерина показала, как готовится к очередному выступлению.

Она исполнила несколько элементов, надев черную жилетку и обтягивающие белоснежные лосины.

«Подготовка к моему спектаклю 27-го в Известия-Холл в полном разгаре», — написала Анастасия в соцсети.

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