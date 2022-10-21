«Как холодец все трясется»: Волочкову высмеяли за танец в обтягивающих лосинах

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина поделилась новым видео.

Анастасия Волочкова давно не выступает в Большом театре, однако активно дает спектакли на других площадках. В новом видео балерина показала, как готовится к очередному выступлению.

Она исполнила несколько элементов, надев черную жилетку и обтягивающие белоснежные лосины.

«Подготовка к моему спектаклю 27-го в Известия-Холл в полном разгаре», — написала Анастасия в соцсети.

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Далеко не все пользователи оценили труды звезды.

«Настя, очень тяжело смотрится. Пора на пенсию. Нужно уметь уходить вовремя и с достоинством. Твое время давно прошло», «Как холодец все трясется», «Так грузно. Нет былой легкости», — высказались они.

Напомним, Волочкова часто сталкивается с критикой, однако старается не обращать на нее внимания. Обычно балерина отвечает хейтерам, что чесать языками гораздо легче, чем ногами.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

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