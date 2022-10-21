Огонь! Красотка-любовница Тимати игриво оголила упругую грудь в боди с вырезом до пупка

Тимати и его новая возлюбленная Валентина Иванова улетели в очередной отпуск. Модель пока не рассказала, куда именно отправилась с рэпером, но дала понять, что находится в теплой стране.
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Она покрасовалась на видео в одном шоколадном боди с вырезом на груди и раскрыла поклонникам секрет своего ровного загара.
«Чтобы загар хорошо ложился, всегда беру с собой скраб», — рассказала Валентина.
Напомним, Тимати и Иванова встречаются более полугода. Судя по всему, рэпер души не чает в своей новой избраннице. За считанные месяцы он несколько раз свозил девушку в путешествия. Также артист познакомил возлюбленную с друзьями и семье.
Несмотря на это, некоторые пользователи Сети уверены, что роман является фиктивным. Поговаривают, что таким образом Тимати просто пытается пропиарить Валентину.
Валентина Иванова. Фото: соцсети