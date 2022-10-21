Огонь! Красотка-любовница Тимати игриво оголила упругую грудь в боди с вырезом до пупка

Тимати и его новая возлюбленная Валентина Иванова улетели в очередной отпуск. Модель пока не рассказала, куда именно отправилась с рэпером, но дала понять, что находится в теплой стране.

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Она покрасовалась на видео в одном шоколадном боди с вырезом на груди и раскрыла поклонникам секрет своего ровного загара.