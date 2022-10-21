«Это полная неожиданность для меня!»: Лазарев похвалился 18-летней племянницей, которая начала петь

В семье певца Сергея Лазарева, возможно, загорается еще одна звезда. В пятницу Сергей рассказал своим подписчикам о том, что его племянница Алина, дочь покойного брата Павла, выпустила первую песню, которую она и ее друг Егор Лужанский записали в дуэте. С сегодняшнего дня песню «Время» можно послушать на многих музыкальных платформах.
Судя по всему, Алина Лазарева хотела сделать своему дяде сюрприз и не рассказывала ничего до дня премьеры.
«Это полная неожиданность для меня!» - написал Сергей.
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Алине Лазаревой в этом году исполнилось 18 лет и она уже давно занимается музыкой. В 2015 году девочка успешно прошла отбор в группу «Непоседы», где когда-то начинал свой творческий путь и сам Сергей, а по окончании школы поступила в Институт театрального искусства имени И.Д. Кобзона.