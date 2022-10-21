«Они были у Урганта»: Приходько набросилась на Каменских и Потапа

Накануне в Сети появилась информация о том, что Владимир Зеленский ввел санкции против артистов украинского происхождения, которые сейчас живут в России. Анастасия Приходько поддержала решение президента.

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Правда, по ее мнению, список можно было бы пополнить именами знаменитостей, которые в свое время активно выступали в РФ.

«Поддерживаю, но есть вопросы! Где Елка? Дорн? Пирожков? А где все остальные? Потап? Лобода? Где? По какому критерию судят? Один молчит, другие в 2017-ом были у Урганта, это я, кстати, про Каменских и Потапа», — заявила певица в соцсети.

Напомним, в свое время Приходько тоже строила карьеру в России. Певица стала победительницей «Фабрики звезд – 7», а в 2009 году представляла РФ на «Евровидении».