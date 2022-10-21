На Регину Тодоренко подают в суд

Некоторое время назад вокруг Регины Тодоренко разгорелся громкий скандал. Питерская писательница Дарина Мишина заявила, что создала для телеведущей несколько глав книги, после чего та неожиданно прекратила сотрудничество, ничего ей не заплатив.

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Регина опровергла информацию и подала в суд на Дарину. Телеведущая предъявила писательнице иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Свой ущерб звезда оценила в 8 миллионов рублей.

В ответ Мишина решила подать встречный иск, потребовав выплаты вознаграждения по договору авторского заказа. Писательница напечатала книгу и записала аудиоспектакль, чтобы собрать доказательную базу для суда.