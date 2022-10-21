«Не хочу ей запрещать искать себя»: Самойлова впервые прокомментировала «недетские» наряды 11-летней дочки

Блогер, бизнес-леди и супруга рэпера Джигана, Оксана Самойлова, отвечая на вопросы подписчиков, наконец-то высказала свое мнение о стиле одежды своей дочери Ариелы. После того, как на днях на странице Оксаны появилось видео их с дочкой совместной прогулки по пляжу в одинаковых купальниках, многие заговорили о том, что девочке напрасно разрешают носить столь «взрослые» вещи.
Сегодня кто-то из поклонников звездной семейки поинтересовался, не кажется ли Оксане вызывающим то, как одевается 11-летняя Ариела.
«Конечно, кажется. Но то, как она одевается сейчас, мне нравится больше, чем то, как было год назад, когда она выглядела как «эмо-гот». Но при этом я не хочу ей запрещать искать себя, свой стиль и самовыражаться, в том числе через одежду», — призналась Самойлова.
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Оксана Самойлова прокомментировала стиль Ариелы. Фото: соцсети
Напомним, что Оксана, Джиган (Денис), их три дочки, маленький сын Давид, а также мама Самойловой сейчас путешествуют на яхте. В четверг они «охотились» на тигровых акул, чтобы с ними пофотографироваться. Встревоженным подписчикам блогер объяснила, что у этих акул нет зубов и максимум на что они способны — это «засосать и выплюнуть».