«Не хочу ей запрещать искать себя»: Самойлова впервые прокомментировала «недетские» наряды 11-летней дочки

Блогер, бизнес-леди и супруга рэпера Джигана, Оксана Самойлова, отвечая на вопросы подписчиков, наконец-то высказала свое мнение о стиле одежды своей дочери Ариелы. После того, как на днях на странице Оксаны появилось видео их с дочкой совместной прогулки по пляжу в одинаковых купальниках, многие заговорили о том, что девочке напрасно разрешают носить столь «взрослые» вещи.

Сегодня кто-то из поклонников звездной семейки поинтересовался, не кажется ли Оксане вызывающим то, как одевается 11-летняя Ариела.

«Конечно, кажется. Но то, как она одевается сейчас, мне нравится больше, чем то, как было год назад, когда она выглядела как «эмо-гот». Но при этом я не хочу ей запрещать искать себя, свой стиль и самовыражаться, в том числе через одежду», — призналась Самойлова.

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