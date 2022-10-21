«Попал на деньги»: Манчестер Юнайтед оштрафовал Роналду почти на миллион евро

Легендарный футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выписал Криштиану Роналду штраф в размере 887 тысяч евро. Причиной стало вызывающее поведение форварда во время матча 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).

Спортсмен отказался выходить на замену. Такое поведение стоило ему не только отправления в молодежный состав «Манчестер Юнайтед», но и крупного штрафа, сообщает Manchester Evening News.

Роналду провел всю встречу с «Тоттенхэмом» на скамейке запасных. За несколько минут до финального свистка знаменитый футболист отправился в раздевалку и покинул стадион «Олд Траффорд» отдельно от всей команды.

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