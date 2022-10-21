Писатель Пучков объяснил, как должна зарабатывать сегодня Пугачева

Дмитрий Пучков, писатель и блогер, рассказал, что он думает об опубликованном в СМИ фото Аллы Пугачевой в компании Андрея Макаревича* и Бориса Гребенщикова.

По мнению Пучкова, артистке, покинувшей Россию, катастрофически не хватает денег, именно поэтому она хватается за любые способы, чтобы пополнить свой бюджет.

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«В таком возрасте нужно уже уйти на покой, нянчить внуков, никуда не лезть и не высовываться. Я уж не помню, кто-то из римских императоров капусту сажал. Вот, умный был человек. Так и тут: сидела бы, копалась в огородике, выращивала цветочки. Однако нет, все куда-то лезет», — цитирует слова Пучкова издание Аrgumenti.ru со ссылкой на РИА ФАН.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.