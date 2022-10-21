«Такая травма была»: Немоляева ослепла после смерти мужа

Светлана Немоляева и Александр Лазарев прожили в браке более 50 лет. Когда артист заболел, его супруга сделала все, чтобы помочь ему побороть недуг. К сожалению, лечение в лучших клиниках не принесло результата.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В 2011 году Лазарев скончался. Немоляева тяжело переживала трагедию. На фоне стресса у актрисы серьезно подкосилось здоровье.
«Когда Саша ушел из жизни, я практически перестала видеть. Такая была травма. Меня сын заставил сделать операцию», — поделилась Светлана Владимировна в эфире программы «Малахов».
Взять себя в руки 85-летней актрисе помогла внучка и любимая работа.
«После ухода супруга Света сильно изменилась! До сих пор переживает. Ей очень тяжело. Столько лет вместе прожить», — рассказал брат Немоляевой.