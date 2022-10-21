«Такая травма была»: Немоляева ослепла после смерти мужа

Светлана Немоляева и Александр Лазарев прожили в браке более 50 лет. Когда артист заболел, его супруга сделала все, чтобы помочь ему побороть недуг. К сожалению, лечение в лучших клиниках не принесло результата.

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В 2011 году Лазарев скончался. Немоляева тяжело переживала трагедию. На фоне стресса у актрисы серьезно подкосилось здоровье.