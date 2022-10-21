«Сгорел месяца за три»: певица Юта рассказала о внезапной смерти мужа

Певица Юта рассказала о том, как более 10 лет назад потеряла горячо любимого мужа и осталась с тремя маленькими детьми на руках. По словам 43-летней исполнительницы, ее родственники оказали огромную поддержку и смогли пережить тяжелое испытание.

В 2011 году от сердечной недостаточности умер знаменитый продюсер Олег Осипов. Мужчине было всего 42 года.

«Он сгорел месяца за три, я ничего не могла поделать. Врачи сказали, что это сердце. Олегу было очень плохо. В то утро мы собирались покататься на лодке. Он проснулся раньше меня и ушел в ванну. Больше из нее не вышел», — рассказала Юта в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Женщина предположила, что это испытание ей было дано, чтобы понять что-то в жизни. Юта рассказала, что именно дети «вытащили» ее из состояния депрессии.

«Самое главное, я понимаю, что Господь дает по силам. Это испытание мне дано было пройти, чтобы понять что-то. Произошла большая трагедия, но жизнь не заканчивается на этом, ведь у меня трое детей. Теперь понимаю, почему Бог дал мне троих детей — чтобы выстоять. Они меня вытащили. Но незримо все эти 11 лет чувствую поддержку мужа», — разоткровенничалась певица.

Сегодня Юта продолжает свою концертную деятельность и помогает российским бойцам в Донбассе. Туда она часто ездит с выступлениями.

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