«Вас можно поздравить?»: молодую жену Александра Цекало заподозрили в беременности

Актриса и художница Дарина Эрвин, которая сыграла роль Мэй в полнометражном «Мажоре» с Павлом Прилучным, продолжает эпатировать поклонников. На смену ее открытым нарядам неожиданно пришло длинное платье-халат в стиле бохо.
Благодаря верхней пуговице платья, которую звезда расстегнула, причем явно не без умысла, даже этот наряд стал весьма откровенным — с выглядывающей из-под него левой грудью.
«Получи паническую атаку. Ты ее заслужил», — написала под фотографией 31-летняя Дарина.
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Дарина Эрвин показала фанатам новое платье. Фото: соцсети
Новое платье-халат смотрится на супруге Александра Цекало весьма непривычно. Кто-то из подписчиков даже заподозрил, что под платьем Дарина скрывает интересное положение.
«Вас можно поздравить? Или это платье?» — спросила подписчица.
Эрвин на ее вопрос предпочла не отвечать.