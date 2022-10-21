«Вас можно поздравить?»: молодую жену Александра Цекало заподозрили в беременности

Актриса и художница Дарина Эрвин, которая сыграла роль Мэй в полнометражном «Мажоре» с Павлом Прилучным, продолжает эпатировать поклонников. На смену ее открытым нарядам неожиданно пришло длинное платье-халат в стиле бохо.

Благодаря верхней пуговице платья, которую звезда расстегнула, причем явно не без умысла, даже этот наряд стал весьма откровенным — с выглядывающей из-под него левой грудью.

«Получи паническую атаку. Ты ее заслужил», — написала под фотографией 31-летняя Дарина.

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