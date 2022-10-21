«Какая беда!»: Баринов пожалел Большову, сбившую мать двоих детей

14 октября в деревне Грачевка (Калужская область) произошла страшная авария. Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю мать двоих детей Олесю Соколову (по другим данным, Борисенко).
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Валерия Баринова шокировала новость о трагедии. Он поддержал свою коллегу, отметив, что считает ее честным и совестливым человеком.
«Боже мой, какая беда у Анны. Она замечательная актриса и человек. Но несчастье может быть с кем угодно. Я представляю, в каком она сейчас состоянии», — рассказал артист.
Баринов подчеркнул, что не отвернется от коллеги после смертельного ДТП. По его мнению, от таких страшных ситуаций никто не застрахован.
«Это трагическая случайность. Я не буду ее после этого меньше любить. Все мои помыслы с ней», — поделился 76-летний актер с 5-tv.ru.
Напомним, ДТП произошло в темное время суток на неосвещенной дороге. Анна была трезва. Она не покинула место аварии и сама вызвала скорую помощь.
К сожалению, попавшая под колеса женщина скончалась до приезда медиков от потери крови и болевого шока. В ее крови было обнаружено 4 промилле алкоголя.