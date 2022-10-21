«Какая беда!»: Баринов пожалел Большову, сбившую мать двоих детей

Баринов подчеркнул, что не отвернется от коллеги после смертельного ДТП. По его мнению, от таких страшных ситуаций никто не застрахован.

«Это трагическая случайность. Я не буду ее после этого меньше любить. Все мои помыслы с ней», — поделился 76-летний актер с 5-tv.ru.

Напомним, ДТП произошло в темное время суток на неосвещенной дороге. Анна была трезва. Она не покинула место аварии и сама вызвала скорую помощь.

К сожалению, попавшая под колеса женщина скончалась до приезда медиков от потери крови и болевого шока. В ее крови было обнаружено 4 промилле алкоголя.