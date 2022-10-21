«Семья была обманом»: рэпер Птаха развелся с женой после измены

Знаменитый рэпер Птаха развелся со своей женой Ланой. Буквально накануне, 21 октября, суд расторг брак Давида (настоящее имя исполнителя) и Ланы. Разошлись ребята более или менее мирно: Птаха согласился выплачивать алименты. Причиной развода стали многочисленные измены со стороны певца.
В браке у пары родилась дочка Сияна. По словам музыканта, он до последнего пытался сохранить семью и уверял, что лишь флиртовал с другими девушками, но Лана не поверила в это. В соцсетях блондинка жаловалась на то, что Птаха изменил ей несколько лет назад и продолжал это делать в дальнейшем.
«Я сама приняла это решение — уйти оттуда, где меня не любят, не уважают, не ценят. Где наши отношения и вся наша семья в целом были огромным обманом. Нас не стало в тот день, когда Д. первый раз изменил мне, а это произошло много лет назад и не заканчивалось по сей день», — делилась сокровенным девушка, пишет StarHit.
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Предполагаемая любовница Птахи, экс-участница проекта «Дом-2» Анастасия Ковалева открещивается от романа со звездой и говорит, что с певцом ее связывает только дружба.