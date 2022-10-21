«Семья была обманом»: рэпер Птаха развелся с женой после измены

Знаменитый рэпер Птаха развелся со своей женой Ланой. Буквально накануне, 21 октября, суд расторг брак Давида (настоящее имя исполнителя) и Ланы. Разошлись ребята более или менее мирно: Птаха согласился выплачивать алименты. Причиной развода стали многочисленные измены со стороны певца.

В браке у пары родилась дочка Сияна. По словам музыканта, он до последнего пытался сохранить семью и уверял, что лишь флиртовал с другими девушками, но Лана не поверила в это. В соцсетях блондинка жаловалась на то, что Птаха изменил ей несколько лет назад и продолжал это делать в дальнейшем.