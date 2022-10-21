Полуголая и в крови: Регина Тодоренко рассказала о том, как ей дались съемки в сериале (видео)

Регина Тодоренко, 21 октября представившая поклонникам свой первый музыкальный альбом, рассказала немного и о съемках сериала «Секреты семейной жизни», саунтреком которого станут ее песни.
Напомним, что Тодоренко досталась роль Киры Крауч во втором сезоне сериала. В пятницу она опубликовала на своей странице в соцсети короткое видео, снятое в перерывах между дублями. На видео Регина сидит в одном нижнем белье, с размазанной по лбу бутафорской кровью, и греет замерзшие ступни феном.
«Съемки сериала оказались для меня легче, чем я думала», - написала начинающая актриса, сопроводив эту фразу смайликом.
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Днем ранее стало известно, что Тодоренко и еще три популярные певицы, все - родом с Украины, попали под санкции со стороны Киева. Они будут лишены госнаград, не смогут выводить из украинских банков честно заработанные деньги или покупать в родной стране земельные участки.