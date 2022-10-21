«Агатка таскается за бывшим, и Настюха - с теми же намерениями»: Миро сравнила Ивлееву и Муцениеце

Недавно Настя Ивлеева язвительно подколола Агату Муцениеце. Блогерша заявила, что именно актрисе, а не ей, следует задавать вопросы об измене мужа.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
По мнению Лены Миро, Ивлеевой не стоит думать, что она чем-то отличается от Муцениеце, поскольку обе звезды до сих пор не могут отпустить бывших супругов после развода.
«Лично я не понимаю, в чем тут принципиальная разница. Агатка таскается за мужем и мечтает воссоединиться. Настюха таскается за своим бывшем с теми же, как я подозреваю, намерениями», — написала блогерша.
Миро отметила, что артисткам, находящимся в похожих жизненных ситуациях, следовало бы поддерживать друг друга, а не высмеивать.
«Критиковать вас, ржать над вами и давать дельные советы могу только я. А вы не бузите», — подытожила Лена.
По материалам сайта lena-miro.ru.