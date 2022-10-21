«Агатка таскается за бывшим, и Настюха - с теми же намерениями»: Миро сравнила Ивлееву и Муцениеце

Недавно Настя Ивлеева язвительно подколола Агату Муцениеце. Блогерша заявила, что именно актрисе, а не ей, следует задавать вопросы об измене мужа.

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По мнению Лены Миро, Ивлеевой не стоит думать, что она чем-то отличается от Муцениеце, поскольку обе звезды до сих пор не могут отпустить бывших супругов после развода.