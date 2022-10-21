«Мои любимочки»: Оля Рапунцель из «Дома-2» показала, какими стали ее подросшие дочери

В семье бывших участников «Дома-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко подрастают две лапочки-дочки — четырехлетняя Василиса и двухлетняя София.
Сейчас семейство в полном составе находится на отдыхе в Турции. Ольга Рапунцель пребывает в прекрасном расположении духа во время каникул в Аланье.
Она решила поделиться с поклонниками новым снимком Василисы и Софии, запечатлев малышек у бассейна.
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«Мои любимочки. Не могу их не выставить», — написала Ольга Рапунцель под фото.
Василиса и София заметно подросли за последнее время. Очевидно, что крошки меняются. Это отметили и поклонники Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко.
Дочери Ольги Рапунцель Василиса и София. Фото: соцсети
«Отец слева, мать справа, как под копирку», «Сладкие девочки. Хорошего отдыха», «Такие милые крошки», «Сладуськи красивые! Растите здоровые и счастливые!» — высказались в Сети.