«Мои любимочки»: Оля Рапунцель из «Дома-2» показала, какими стали ее подросшие дочери

В семье бывших участников «Дома-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко подрастают две лапочки-дочки — четырехлетняя Василиса и двухлетняя София.

Сейчас семейство в полном составе находится на отдыхе в Турции. Ольга Рапунцель пребывает в прекрасном расположении духа во время каникул в Аланье.

Она решила поделиться с поклонниками новым снимком Василисы и Софии, запечатлев малышек у бассейна.

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