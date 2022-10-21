По два миллиона в день! Сколько зарабатывал в России сбежавший в Израиль Слепаков

Недавно стало известно, что в числе прочих знаменитостей в Израиль перебрался Семен Слепаков. После этого журналисты раскопали массу занятной информации об артисте. Особенно обсуждаемой стала тема гонораров звезды Comedy Club.

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Выяснилось, что в качестве лица федерального канала Семен получал 120 миллионов рублей в год. Однако, это были далеко не все заработки шоумена.