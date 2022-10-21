«Момент судьбоносного принятия решений»: Василиса Володина назвала дату, после которой все изменится

Известный астролог и соведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Василиса Володина предупредила о приближающемся сложном периоде, так называемом коридоре затмений.

Он наступит уже в ближайшее воскресенье — 23 октября — и продлится до 10 ноября. В этот период, по словам Василисы Володиной, представителям всех знаков зодиака стоит быть крайне осторожными и не принимать поспешных решений.

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